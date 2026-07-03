В Австралии скончался знаменитый злодей из "Безумного Макса" Актер Кьелль Нильссон из "Безумного Макса" скончался в Австралии

Москва3 июл Вести.Сыгравший во второй части "Безумного Макса" злодея Лорда Хумунгуса актер Кьелль Нильссон скончался в Австралии. Ему было 76 лет. Актер тихо ушел из жизни в окружении любящих его членов семьи в Квинсленде. Последние четыре года он боролся с серьезной болезнью почек.

Известность шведу принес фильм 1981 года "Безумный Макс 2: Воин дороги". В этом фильме Нильссон сыграл внушительного главаря банды мародеров, терроризирующих пустоши.

Кьелль Нильссон, который сыграл Лорда Гумунгуса в классике "Безумный Макс 2", скончался сообщил портал, сославшись на представителя актера Криса Карбо

Карбо назвал Нильссона замечательным человеком, вдохновлявших многих своей актерской игрой. Он добавил, что актер искренне любил фанатов "Безумного Макса", а также благодарил судьбу за роль, сделавшей его известным.

Кьелль родился в Швеции. Он делал успешную карьеру в спорте – занимался тяжелой атлетикой. Нильссон переехал в Австралию, чтобы тренировать шведских атлетов перед Олимпиадой-80 в Москве. В Австралии Кьелль Нильссон познакомился с австралийской актрисой Кейт Фергюсон, на которой женился. Именно Кейт убедил мужа попробовать свои силы в кино. Она не ошиблась, эта попытка стала для Нильссона шагом к самой известной его роли.