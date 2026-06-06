Москва6 июнВести.Полиция американского штата Флорида завершила расследование обстоятельств смерти актера рестлера Халка Хогана и пришла к выводу, что она носила естественный характер, сообщает New York Post (NYP).
Отмечается, что работавшие почти год эксперты Департамента полиции города Клируотер в течение этого времени опросили свидетелей и изучили различные записи, относящиеся к периоду смерти Хогана.
В итоге они исключили какой-либо криминальный след, поскольку материалы не дали оснований подозревать вмешательство третьих лиц или другие противоправные действия.
Длившееся почти 11 месяцев расследование смерти легенды WWE не выявило никаких доказательств уголовного преступленияговорится в статье
Следствие квалифицировало произошедшее как "естественную смерть при отсутствии признаков насилия". Важную роль в установлении обстоятельств сыграло сотрудничество семьи Боллеа — Скай, Ника и Брук — а также их адвоката Кевина Хейслетта.
По словам правоохранителей, предоставленные ими сведения и доступ к личным материалам помогли восполнить недостающие детали.
Халк Хоган скончался 24 июля 2025 года. Несмотря на давние слухи о проблемах со здоровьем, его супруга утверждала, что даже незадолго до кончины 71-летний актер чувствовал себя хорошо. Позднее стало известно, что причиной смерти стала остановка сердца.
Дочь рестлера высказала предположение, что смерть могла быть связана с врачебной ошибкой во время операции, в ходе которой был поврежден диафрагмальный нерв, отвечающий за дыхание.
Факт присутствия эрготерапевта рядом с Хоганом в момент остановки сердца тогда вызвал дополнительные вопросы у следствия.