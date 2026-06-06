NYP: смерть актера и рестлера Халка Хогана наступила по естественным причинам

Полиция подтвердила смерть Халка Хогана в силу естественных причин NYP: смерть актера и рестлера Халка Хогана наступила по естественным причинам

Москва6 июн Вести.Полиция американского штата Флорида завершила расследование обстоятельств смерти актера рестлера Халка Хогана и пришла к выводу, что она носила естественный характер, сообщает New York Post (NYP).

Отмечается, что работавшие почти год эксперты Департамента полиции города Клируотер в течение этого времени опросили свидетелей и изучили различные записи, относящиеся к периоду смерти Хогана.

В итоге они исключили какой-либо криминальный след, поскольку материалы не дали оснований подозревать вмешательство третьих лиц или другие противоправные действия.

Длившееся почти 11 месяцев расследование смерти легенды WWE не выявило никаких доказательств уголовного преступления говорится в статье

Следствие квалифицировало произошедшее как "естественную смерть при отсутствии признаков насилия". Важную роль в установлении обстоятельств сыграло сотрудничество семьи Боллеа — Скай, Ника и Брук — а также их адвоката Кевина Хейслетта.

По словам правоохранителей, предоставленные ими сведения и доступ к личным материалам помогли восполнить недостающие детали.

Халк Хоган скончался 24 июля 2025 года. Несмотря на давние слухи о проблемах со здоровьем, его супруга утверждала, что даже незадолго до кончины 71-летний актер чувствовал себя хорошо. Позднее стало известно, что причиной смерти стала остановка сердца.

Дочь рестлера высказала предположение, что смерть могла быть связана с врачебной ошибкой во время операции, в ходе которой был поврежден диафрагмальный нерв, отвечающий за дыхание.

Факт присутствия эрготерапевта рядом с Хоганом в момент остановки сердца тогда вызвал дополнительные вопросы у следствия.