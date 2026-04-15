Хирурга из Флориды обвинили в убийстве пациента после ошибочного удаления печени В США хирурга, вырезавшего пациенту печень вместо селезенки, обвинили в убийстве

Москва15 апр Вести.В американском штате Флорида арестовали врача-хирурга, который по ошибке вместо больной селезенки удалил пациенту печень. Об этом пишет газета The New York Post (NYP).

В августе 2024 года Томас Шакновски проводил операцию 70-летнему Уильяму Брайану, однако перепутал органы: удалил мужчине здоровую печень, выложил ее на стол и объявил коллегам, что успешно справился с задачей.

Персонал осмотрел легко опознаваемую печень на операционном столе и был шокирован словами доктора Шакновски, что это селезенка рассказал NYP свидетель, находившийся в операционной

У пациента открылось сильное кровотечение, и спасти его не смогли. После этого Шакновски направил здоровый орган на исследование в медицинскую лабораторию.

Позже выяснилось, что это третья роковая ошибка Шакновски за полтора года. В мае 2023 года он перепутал органы и иссек часть поджелудочной железы вместо надпочечника. А в июле того же года вместо илеостомии, которая была назначена пациентке, сделал ей резекцию желудка, операция оказалась смертельной.

Сослуживцы подали жалобу, заявив, что у хирурга нет базовых навыков и он опасен для больных. В 2024 году его временно лишили лицензии, а теперь Шакновски арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

