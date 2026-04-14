В Аргентине завели дело о халатности врачей, приведшей к смерти Марадоны

Москва14 апр Вести.В Аргентине 14 апреля начался судебный процесс над семью членами медицинской бригады, ухаживавшей за Диего Марадоной после операции. Их обвиняют в халатности в отношении футболиста. Об этом информирует агентство Reuters.

В суде Сан-Исидро, недалеко от Буэнос-Айреса, будут заслушаны показания почти 100 свидетелей в рамках дела о предполагаемой халатности лечащего персонала Марадоны, приведшей к смерти чемпиона мира говорится в публикации

По версии обвинения, сотрудники здравоохранения проигнорировали установленные протоколы терапии, а место реабилитации спортсмена после нейрохирургического вмешательства превратилось в "театр ужаса" из-за отсутствия адекватного присмотра.

Подсудимые отвергают претензии. Их защитники настаивают на неизбежности кончины Марадоны, ссылаясь на хронические заболевания и многолетнюю борьбу с алкоголизмом и наркоманией. При вынесении виновного вердикта фигурантам дела светит лишение свободы на срок от 8 до 25 лет.