Петиция против сборной Аргентины на ЧМ собрала 23 миллиона подписей Фанаты обвинили ФИФА в предвзятости к Месси и сборной Аргентины

Москва23 июл Вести.Более 23 миллионов человек подписали петицию с требованием исключить сборную Аргентины из числа участников чемпионата мира 2026 года. Как сообщает Euronews, до установления мирового рекорда инициаторам акции не хватило около одного миллиона голосов.

Болельщики из 170 стран, собравшие подписи менее чем за неделю, обвиняют Международную федерацию футбола (ФИФА) в предвзятом отношении к аргентинской команде и лично к ее капитану Лионелю Месси. Поводом для протеста стали решения арбитров на турнире.

Несмотря на массовое недовольство фанатов, в финале чемпионата мира Аргентина все же уступила Испании со счётом 0:1, пропустив гол в дополнительное время, играя в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса.