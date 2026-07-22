IFFHS назвала Месси лучшим игроком прошедшего чемпионата мира Месси стал лучшим игроком ЧМ по версии IFFHS

Москва22 июл Вести.Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщается на сайте организации.

В IFFHS пояснили, что награда присуждается с учетом комплексного индекса эффективности. Этот показатель включает взвешенные матчевые оценки, забитые мячи, голевые передачи, а также влияние футболиста на игры плей-офф на протяжении всего турнирного пути.

Лионель Месси – лучший игрок IFFHS. Не по симпатиям, не по репутации, а по бесспорной силе статистических данных говорится в публикации

На сайте организации отмечается, что вклад Месси на всех стадиях плей-офф стал важнейшей частью продвижения сборной Аргентины по турниру. По данным IFFHS, его общий индекс по всем взвешенным критериям оказался выше показателей любого другого футболиста, оцененного на чемпионате мира 2026 года.

В федерации подчеркнули, что комиссия пришла к такому выводу, опираясь исключительно на статистические данные и объективные записи о выступлениях игроков.

Ранее Месси был признан лучшим футболистом чемпионата мира по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). При этом Международная федерация футбола (ФИФА) отдала приз лучшего игрока ЧМ-2026 капитану сборной Испании Родри.

Лионель Месси дошел со сборной Аргентины до финала чемпионата мира и стал серебряным призером турнира. 39-летний нападающий отметился на ЧМ 10 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. После завершения чемпионата мира Месси принял решение уйти из сборной.