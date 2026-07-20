Родри стал 11-м футболистом, выигравшим ЧМ, Лигу чемпионов и "Золотой мяч" Лучшим футболистом чемпионата мира признали полузащитника испанцев Родри

Москва20 июл Вести.Полузащитник и капитан сборной Испании Родриго Эрнандес Касканте, более известный как Родри, признан лучшим футболистом Чемпионата мира 2026 года.

Он сыграл в восьми матчах завершившегося турнира, но не отметился забитыми мячами или голевыми передачами.

После триумфа испанцев на ЧМ-2026 Родри стал 11-м футболистом в истории, которому удалось выиграть чемпионат мира, Лигу чемпионов и получить "Золотой мяч".

В 2023 году он в составе английского клуба "Манчестер Сити" стал победителем Лиги чемпионов, а год спустя завоевал титул чемпиона Европы и получил "Золотой мяч".

До Родри подобное удавалось бразильцам Ривалдо, Роналдиньо и Кака, немцам Францу Беккенбауэру и Герду Мюллеру, французам Зинедину Зидану и Усману Дембеле, англичанину Бобби Чарльтону, итальянцу Паоло Росси и аргентинцу Лионелю Месси.

Родри, выступает за "Манчестер Сити" с 2019 года. До этого он играл за испанские "Атлетико" и "Вильярреал". В активе 30-летнего игрока четыре титула чемпиона Англии, три Кубка Английской лиги, два Кубка Англии, а также победы в Суперкубке УЕФА, Суперкубке Англии и клубном чемпионате мира.

В составе сборной Испании Родри стал победителем Лиги наций сезона 2022/23 и бронзовым призером чемпионата Европы 2021 года.

В ночь на 20 июля сборная Испании во второй раз в своей истории выиграла чемпионат мира, победив в дополнительное время команду Аргентины со счетом 1:0.