Месси, Холанд и Возинья попали в символическую сборную чемпионата мира

Месси, Холанд и Возинья вошли в символическую сборную ЧМ-2026 Месси, Холанд и Возинья попали в символическую сборную чемпионата мира

Москва22 июл Вести.Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, норвежский форвард Эрлинг Холанд, а также вратарь команды Кабо-Верде Возинья вошли в состав символической сборной чемпионата мира, завершившегося в США, Мексике и Канаде. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Состав символической сборной был определен путем голосования болельщиков на сайте ФИФА. Месси и Холанд в итоге составили тройку нападения вместе с лучшим бомбардиром турнира французом Килианом Мбаппе.

В полузащиту вошли англичанин Джуд Беллингем, капитан сборной Испании Родри, который ранее был признан лучшим игроком чемпионата мира, а также француз Майкл Олисе.

Линию защиты символической сборной составили еще два чемпиона мира Педро Порро и Марк Кукурелья, а также француз Дайо Упомекано и аргентинец Лисандро Мартинес.

Вратарь Возинья стал единственным представителем Африки в символической команде. В голосовании за попадание в сборную он опередил, в частности, испанца Унаи Симона, который получил "Золотую перчатку" - приз лучшему голкиперу турнира.

Чемпионат мира завершился 19 июля финальным матчем в Нью-Джерси, в котором сборная Испании победила в дополнительное время команду Аргентины (1:0) и завоевала свой второй в истории чемпионский титул.