Месси стал лучшим игроком чемпионата мира по версии спортивных журналистов

Месси признан лучшим футболистом ЧМ-2026 по версии спортивной прессы Месси стал лучшим игроком чемпионата мира по версии спортивных журналистов

Москва21 июл Вести.Капитан сборной Аргентины Лионель Месси объявлен лучшим футболистом чемпионата мира в США, Мексике и Канаде по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Месси победил в результате опроса, проведенного среди 472 журналистов, представляющих 121 страну мира. Аргентинец набрал 1179 очков.

Второе место в опросе занял французский форвард Киллиан Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром турнира (10 мячей). На его счету 717 баллов. Первую тройку замкнул полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем (470 очков).

Месси дошел со сборной Аргентины до финала чемпионата мира и стал серебряным призером турнира. 39-летний нападающий отметился на чемпионате мира 10 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. После завершения чемпионата мира Месси принял решение уйти из сборной.

Международная федерация футбола (ФИФА) отдала приз лучшему игроку чемпионата мира капитану сборной Испании Родри.