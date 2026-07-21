Журналист Кастильо сообщил о решении Месси уйти из сборной Месси сообщил партнерам, что сыграл последний матч за сборную

Москва21 июл Вести.Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял решение завершить карьеру в национальной команде. Об этом сообщил спортивный журналист Эрнан Кастильо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Месси объявил о своем решении партнерам по сборной, произнеся речь в раздевалке в перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года против Испании.

Напомним, эта встреча завершилась поражением аргентинцев в дополнительное время со счётом 0:1. Таким образом, финал мундиаля стал последним матчем в международной карьере легендарного форварда.