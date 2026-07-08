Москва8 июлВести.Капитан сборной Аргентины Лионель Месси расплакался после победы в напряженном матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Египта.
Несмотря на то, что Месси не смог реализовать пенальти в первом тайме, во втором он принял активное участие в игре, забив гол и отдав результативную передачу.
После финального свистка капитан команды не смог сдержать слез и подошел к трибуне, где находились болельщики сборной Аргентины.
Эмоции также переполнили вратаря Эмилиано Мартинеса, который не смог сдержать слезы радости после завершения матча.
Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась волевой победой аргентинцев со счетом 3:2, что обеспечило им выход в четвертьфинал мирового первенства.