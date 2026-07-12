Москва12 июлВести.Капитан аргентинской сборной Лионель Месси во время матча четвертьфинала Чемпионата мира по футболу между сборными Швейцарии и Аргентины предъявил претензию главному арбитру встречи Жоау Пиньейру, пишет газета La Nacion.
Во время матча между судьей и нападающим произошел диалог, в ходе которого звездный игрок потребовал к себе более уважительного отношения.
Говорите со мной уважительно. Я говорил с вами уважительноприводит издание слова Месси
Спор разгорелся в первом тайме матча, когда после назначения штрафного удара арбитр отмечал место, где аргентинские игроки должны выстроиться в стенку.
Ранее стало известно, что Месси не смог стать лучшим игроком матча во время игры против Швейцарии. По итогам встречи звание MVP забрал нападающий Хулиан Альварес. За время ЧМ-2026 это второй случай, когда лучшим игроком матча с участием Аргентины признают не капитана сборной Месси.