"Говорите со мной уважительно": Месси высказался в адрес арбитра Пиньейру Месси потребовал уважительного отношения от судьи матча Аргентина – Швейцария

Москва12 июл Вести.Капитан аргентинской сборной Лионель Месси во время матча четвертьфинала Чемпионата мира по футболу между сборными Швейцарии и Аргентины предъявил претензию главному арбитру встречи Жоау Пиньейру, пишет газета La Nacion.

Во время матча между судьей и нападающим произошел диалог, в ходе которого звездный игрок потребовал к себе более уважительного отношения.

Говорите со мной уважительно. Я говорил с вами уважительно приводит издание слова Месси

Спор разгорелся в первом тайме матча, когда после назначения штрафного удара арбитр отмечал место, где аргентинские игроки должны выстроиться в стенку.

Ранее стало известно, что Месси не смог стать лучшим игроком матча во время игры против Швейцарии. По итогам встречи звание MVP забрал нападающий Хулиан Альварес. За время ЧМ-2026 это второй случай, когда лучшим игроком матча с участием Аргентины признают не капитана сборной Месси.