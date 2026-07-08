Возможно, дело в маркетинге: египтяне обвинили FIFA в предвзятости из-за Месси Тренер сборной Египта раскритиковал судейство на ЧМ-2026 и упомянул Месси

Москва8 июл Вести.Тренер сборной Египта по футболу Хоссам Хассан выразил недовольство работой арбитров после проигрыша египтян аргентинцам в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026).

В интервью сети спортивных каналов beIN Sports Хассан высказал предположение, что на исход встречи могла повлиять Международная федерация футбола (FIFA).

Мы были сильнее. Я обращаюсь к англоязычной и арабской аудитории: произошедшее несправедливо. Нам должны были назначить пенальти в двух эпизодах. Не понимаю, почему этого не случилось. У нас была возможность вести 3:1, но соперник сравнял счет. Возможно, все дело в маркетинге. Вероятно, они хотят продвигать турнир, сохранить (нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля – прим. ред.) Месси в чемпионате и дать действующему чемпиону мира продолжить борьбу. Мы сделали все, что могли, и выглядели достойно отметил Хассан

Тренер обратился также к болельщикам, отметив, что в ряде случаев, несмотря на все усилия, существуют факторы, которые препятствуют успеху.

Прошу наших фанатов: не расстраивайтесь. Мы старались и очень хотели пройти дальше. В футболе есть вещи, выходящие за рамки самой игры. Есть ощущение, что действующему чемпиону мира помогают со всех сторон подчеркнул Хассан

Сборная Аргентины одержала 7 июля волевую победу над командой Египта, хотя к 67-й минуте матча уступала со счетом 0:2. В оставшееся до завершения игры время южноамериканская команда сумела выполнить камбэк - 3:2.

В четвертьфинале ЧМ-2026 соперником аргентинцев станет победитель матча между командами Швейцарии и Колумбии.