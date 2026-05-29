"Не Бруней, мягко говоря": Карпин прокомментировал поражение в матче с Египтом Карпин назвал матч сборных РФ и Египта игрой на равных

Москва29 мая Вести.Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал ИС "Вести" поражение российской команды в матче с Египтом.

Встреча российской и египетской команд состоялась в четверг, 28 мая, в Каире. Сборная РФ потерпела поражение со счетом 0:1.

По словам Карпина, товарищеский матч в Каире был на равных.

Равная игра, даже моменты. Мы такой же момент [нападающий сборной России Иван] Сергеев не забил, а они один в один такой же момент забили. Понятно, что против такой команды не будет много подходов. Где-то такие моменты не всегда правильно располагались. Но таких моментов и не будет много, не Бруней, мягко говоря. Другое дело, что и у наших ворот не было моментов сказал он

В 2024 году в товарищеском матче сборных РФ и Брунея в Краснодаре российские футболисты забили 11 голов в ворота противника.