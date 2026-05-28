Сборная России огласила стартовый состав на товарищеский матч с египтянами

Определился стартовый состав сборной России по футболу на матч с командой Египта

Москва28 мая Вести.Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин определился со стартовым составом на товарищеский мат против сборной Египта, сообщается в официальном Telegram-канале российской команды.

Встреча пройдет в Каире 28 мая и начнется в 21:00 мск. Капитаном сборной в матче будет защитник петербургского "Зенита" Игорь Дивеев.

Полностью стартовый состав российской команды выглядит так: Станислав Агкацев (вратарь), Илья Вахания, Игорь Дивеев, Александр Сильянов, Данил Круговой, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Иван Обляков, Иван Сергеев.

Сборная России с конца февраля 2022 года находится под отстранением от официальных турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и играет только товарищеские матчи.

Сборная Египта - участник финальной части чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.