Матч сборных России и Египта по футболу перенесли на другой стадион в Каире

Москва27 мая Вести.Товарищеский матч сборных России и Египта по футболу перенесли на другой каирский стадион, сообщает пресс-служба национальной команды РФ.

Изначально встреча должна была состояться на стадионе "Миср". Сообщается, что игра пройдет на Каирском международном стадионе. Встреча запланирована на 28 мая и начнется в 21.00 по московскому времени.

Также российские футболисты проведут товарищеские встречи против команд Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).

В марте 2026 года сборная РФ провела два товарищеских матча – с командой Мали в Санкт-Петербурге, а также со сборной Никарагуа в Краснодаре.