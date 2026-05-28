Москва28 маяВести.Футболисты сборной России потерпели поражение от команды Египта в выездном товарищеском матче.
Встреча прошла в четверг, 28 мая, в Каире и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 65-й минуте Мостафа Абдельрауф.
Матч с россиянами пропустил капитан и главная звезда сборной Египта Мохамед Салах. Он не был включен в заявку команды на игру и наблюдал за матчем со скамейки запасных.
В своем следующем матче сборная России сыграет с командой Буркина-Фасо 5 июня в Волгограде, а потом команда Валерия Карпина 9 июня встретится в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго.