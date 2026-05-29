Москва29 маяВести.Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин признался, что его опечалило отсутствие Мохамеда Салаха в составе соперников в заявке команды Египта на товарищеский матч.
Его слова передает РИА Новости.
Сборная РФ проиграла египетским футболистам со счетом 0:1.
Отмечается, что капитан египетской команды Мохамед Салах не был заявлен на игру - вместо него на поле появился нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш.
Позднее Карпин подтвердил, что очень рассчитывал на появление Салаха, поскольку ему хотелось увидеть противостояние российской обороны с обоими ведущими форвардами соперника.
Общее впечатление по нашему уровню достойноесказал тренер
Карпин резюмировал, что сборная Египта объективно является одним из наиболее сильных оппонентов россиян за последнее время, а сама игра показала, что многие российские футболисты способны выглядеть конкурентоспособно на международной арене, даже с учетом того, что у каждого игрока бывают как удачные, так и провальные дни.
Ранее появилась информация, что футболист "Ливерпуля" и капитан сборной Египта Мохамед Салах пропустит товарищеский матч против команды России.