Карпин пожалел об отсутствии Салаха в сборной Египта на товарищеском матче

Москва29 мая Вести.Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин признался, что его опечалило отсутствие Мохамеда Салаха в составе соперников в заявке команды Египта на товарищеский матч.

Его слова передает РИА Новости.

Сборная РФ проиграла египетским футболистам со счетом 0:1.

Отмечается, что капитан египетской команды Мохамед Салах не был заявлен на игру - вместо него на поле появился нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш.

Позднее Карпин подтвердил, что очень рассчитывал на появление Салаха, поскольку ему хотелось увидеть противостояние российской обороны с обоими ведущими форвардами соперника.

Общее впечатление по нашему уровню достойное сказал тренер

Карпин резюмировал, что сборная Египта объективно является одним из наиболее сильных оппонентов россиян за последнее время, а сама игра показала, что многие российские футболисты способны выглядеть конкурентоспособно на международной арене, даже с учетом того, что у каждого игрока бывают как удачные, так и провальные дни.

Ранее появилась информация, что футболист "Ливерпуля" и капитан сборной Египта Мохамед Салах пропустит товарищеский матч против команды России.