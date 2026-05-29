Российские футболисты после матча со сборной Египта получили серебряные медали Футболистам сборной России вручили серебряные медали после поражения от египтян

Москва29 мая Вести.После завершения товарищеского матча между футбольными сборными России и Египта на стадионе в Каире прошла церемония награждения, в рамках которой россияне был награждены серебряными медалями.

Об этом написало издание Sport24.

Вечером 28 мая национальная сборная России проиграла египтянам со счетом 0:1.

Результат встречи будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA), в котором Египет занимает 29-ю позицию, а Россия находится на 36-м месте.

Сборная Египта готовится к участию в чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Команда попала в группу G, где сыграет против Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.

Российская команда продолжит подготовку к матчам: 5 и 9 июня в Волгограде и Калининграде россияне проведут товарищеские встречи с командами Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

