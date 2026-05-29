Москва29 мая Вести.Защитник сборной России по футболу Мингиян Бевеев в комментарии ИС "Вести" раскритиковал болельщиков, которые слепили россиян лазерными указками во время матча с командой Египта.

Это, наверное, некрасиво, это не красит принимающую сторону. Я думаю, у нас бы в России такого не было и к гостям бы относились по-другому заявил он

При этом в целом, сказал футболист, атмосфера во время матча со сборной Египта была хорошей.

Атмосфера хорошая, поддерживали свою команду ребята, так что приятно было играть добавил он

Капитан сборной России по футболу Игорь Дивеев также упомянул о фанатах, которые светили указкой в глаза фиутболистов.

Я видел, что они [нападающему Максиму] Глушенкову попадали в глаза, а мне нет рассказал он

Матч между сборными РФ и Египта состоялся в Каире 28 мая, завершившись со счетом 0:1 в пользу хозяев поля. Единственный мяч забил на 65-й минуте Мостафа Абдельрауф.