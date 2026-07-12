Назван лучший игрок матча сборных Аргентины и Швейцарии на ЧМ, им стал не Месси Аргентинец Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ

Москва12 июл Вести.Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча против сборной Швейцарии в 1/4 финала чемпионата мира в США, Мексике и Канаде. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча сборных Аргентины и Швейцарии прошла в Канзас-Сити 12 июля и завершилась со счетом 3:1 в пользу аргентинцев после дополнительного времени. Альварес стал автором победного мяча своей команды, отличившись на 112-й минуте матча.

Форвард мадридского "Атлетико" поразил ворота соперников обводящим ударом из-за штрафной в дальний верхний угол.

Это второй случай на чемпионате мира 2026 года, когда лучшим игроком матча с участием сборной Аргентины был признан не ее капитан Лионель Месси. В первый раз Месси остался без данного приза по итогам матча группового этапа против сборной Иордании (3:1). Тогда награду забрал Джовани Ло Чельсо.