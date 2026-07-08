Египетская футбольная ассоциация пожаловалась FIFA на судейство в 1/8 финала ЧМ Египетская футбольная ассоциация направила в FIFA жалобу на судью 1/8 финала ЧМ

Москва8 июл Вести.Футбольная ассоциация Египта (EFA) направила официальную жалобу в Международную федерацию футбола (FIFA) на действия главного арбитра матча 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ-2026) против Аргентины.

Эту информацию подтвердил президент EFA Хани Абу Рида, сообщает портал Voices of Emirates.

Абу Рида потребовал провести расследование в отношении французского арбитра Франсуа Летиксера, указав на допущенные им ошибки в ходе игры.

Президент EFA заявил, что судья "использовал двойные стандарты", что привело к поражению египетских футболистов.

Кроме того, он настаивает на проверке работы всей судейской бригады, включая видеоассистентов, из-за "вопиющих ошибок и отказа пересмотреть ключевые моменты", такие как незасчитанный гол и неназначенный пенальти.

В этой связи Абу Рида потребовал исключить арбитра и его команду из участия в чемпионате мира, назвав их ошибки "дискриминацией" по отношению к сборной Арабской Республики.

Ранее недовольство работой судейского корпуса, который обслуживал этот матч стадии плей-офф, высказал главный тренер египтян Хоссам Хассан.

7 июля сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Египта, хотя к 67-й минуте матча уступала со счетом 0:2. До 79-й минуты египтяне вели по ходу встречи с преимуществом в два мяча. Однако в оставшееся время до завершения игры время южноамериканская команда сумела выполнить камбэк — 3:2.

В четвертьфинале действующие чемпионы мира сыграют против команды Швейцарии, которая пробилась в эту стадию последней после победы над колумбийцами в серии послематчевых пенальти (4:3).