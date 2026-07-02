Полиция не нашла криминального следа в смерти актера Высоковского в Подмосковье

Смерть звезды "Бригады" Высоковского в Подмосковье не связана с криминалом Полиция не нашла криминального следа в смерти актера Высоковского в Подмосковье

Москва2 июл Вести.Обстоятельства смерти 62-летнего актера Александра Высоковского не носят криминальный характер. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полиции случившееся с актером назвали несчастным случаем, уточнил собеседник.

Тело звезды "Бригады" и "Бумера" обнаружили в реке Оке в Московской области. Накануне он вместе с 17-летним сыном отправился на рыбалку в район Пущинской косы. Позже актер отошел вдоль течения и не вернулся.

Возбуждено уголовное дело.