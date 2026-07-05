Церемония прощания с актером Александром Высоковским проходит в Пущине В подмосковном Пущине прощаются с актером Александром Высоковским

Москва5 июл Вести.Церемония прощания с актером Александром Высоковским проходит в подмосковном городе Пущине. Там же состоятся похороны, передает ТАСС со ссылкой на брата актера.

Прощание… очень личное: только для родственников и друзей. <…> Он жил в Пущино. Здесь мы его отпеваем, здесь же он будет похоронен. Здесь же и его семья, его дом, его творчество, здесь же он и останется приводятся слова собеседника агентства

Ранее сообщалось, что тело Высоковского нашли в реке Оке в Московской области водолазы. 30 июня актер, рыбачивший с сыном в районе Пущинской косы, отошел вдоль течения и не вернулся.

Одной из самых известных ролей Высоковского был Макс Карельский в сериале "Бригада". Среди других проектов - фильм "Бумер", сериал "Марш Турецкого" и другие. Актеру было 62 года.