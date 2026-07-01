После смерти актера Александра Высоковского возбуждено уголовное дело Возбуждено дело по факту смерти актера Высоковского

Москва1 июл Вести.Уголовное дело возбудили после того как в реке Оке было найдено тело актера Александра Высоковского. Об этом сообщает Столичный комитет по Московской области.

В целях установления всех обстоятельств произошедшего следственным путем следователем территориального следственного отдела ГСУ России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины 1963 года рождения говорится в сообщении

Следователи и криминалисты изучают место происшествия и допрашивают свидетелей. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что следователи проводили проверку по факту гибели актера Александра Высоковского.