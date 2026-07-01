В Серпухове выясняются обстоятельства гибели актера Высоковского По факту гибели Александра Высоковского проводится проверка

Москва1 июл Вести.В Серпухове сотрудники областного СК проводят проверку по факту гибели актера Александра Высоковского. Об этом сообщает Следственный комитет по Московской области.

30 июня в районе Пущинской косы мужчина вместе с сыном пришли на рыбалку. Через какое-то время он отошел вдоль течения и не вернулся.

По данным факту следователем следственного отдела по г. Серпухов ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что тело актера Александра Высоковского найдено в ходе поисков на реке Оке.