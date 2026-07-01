Москва1 июлВести.В Серпухове сотрудники областного СК проводят проверку по факту гибели актера Александра Высоковского. Об этом сообщает Следственный комитет по Московской области.
30 июня в районе Пущинской косы мужчина вместе с сыном пришли на рыбалку. Через какое-то время он отошел вдоль течения и не вернулся.
По данным факту следователем следственного отдела по г. Серпухов ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверкиговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что тело актера Александра Высоковского найдено в ходе поисков на реке Оке.