Москва6 июлВести.Александра Высоковского похоронили 5 июля в городе Пущино, где он жил на протяжении последних 17 лет. Проводить актера в последний путь пришли только родные и друзья – коллег по сериалу "Бригада" на церемонии не было. Об этом сообщил канал Mash на платформе MAX.
Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченко и Сергей Безруков не приехали на церемонию.
На церемонии не было представителей шоу-бизнеса, в том числе Дмитрия Дюжева, Павла Майкова, Владимира Вдовиченкова и Сергея Безрукова, его коллег по "Бригаде"говорится в публикации
Александр Высоковский ушел на рыбалку на Пущинскую косу 30 июня и не вернулся. Позднее водолазы обнаружили его тело в Оке.