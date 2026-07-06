Никто из актеров "Бригады" не приехал на похороны Высоковского

Коллеги по "Бригаде" не пришли на похороны Александра Высоковского Никто из актеров "Бригады" не приехал на похороны Высоковского

Москва6 июл Вести.Александра Высоковского похоронили 5 июля в городе Пущино, где он жил на протяжении последних 17 лет. Проводить актера в последний путь пришли только родные и друзья – коллег по сериалу "Бригада" на церемонии не было. Об этом сообщил канал Mash на платформе MAX.

Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченко и Сергей Безруков не приехали на церемонию.

На церемонии не было представителей шоу-бизнеса, в том числе Дмитрия Дюжева, Павла Майкова, Владимира Вдовиченкова и Сергея Безрукова, его коллег по "Бригаде" говорится в публикации

Александр Высоковский ушел на рыбалку на Пущинскую косу 30 июня и не вернулся. Позднее водолазы обнаружили его тело в Оке.