После смерти супругов в Мытищах Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела. Об этом сообщило управление СК по Подмосковью в Telegram-канале.
На месте происшествия работают следователи. Изъяты ножи и следовая информация.
Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)говорится в сообщении
Тела актера театра "ФЭСТ" и его жены, работавшей заведующей гримерным цехом, обнаружили в их квартире на 16-м этаже дома на улице Воровского. По предварительным данным, молодые люди поссорились из-за желания женщины развестись.