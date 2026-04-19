СК возбудил два уголовных дела по факту убийства супругов в Мытищах

Москва19 апр Вести.После смерти супругов в Мытищах Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела. Об этом сообщило управление СК по Подмосковью в Telegram-канале.

На месте происшествия работают следователи. Изъяты ножи и следовая информация.

Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) говорится в сообщении

Тела актера театра "ФЭСТ" и его жены, работавшей заведующей гримерным цехом, обнаружили в их квартире на 16-м этаже дома на улице Воровского. По предварительным данным, молодые люди поссорились из-за желания женщины развестись.