Из квартиры погибших в Мытищах супругов вынесли вещи и двух котов

Москва19 апр Вести.В распоряжении ИС "Вести" появились кадры с места трагедии в подмосковных Мытищах, где семейная пара работников театра зарезала друг друга.

На кадрах видно, как родственники вынесли вещи и двух кошек погибших из квартиры.

Трагедия произошла в ночь на 19 апреля в квартире на 16-м этаже на улице Воровского. Между актером В. и его супругой Е. произошел конфликт. По предварительным данным, причиной ссоры могло стать желание женщины развестись. В ходе ссоры артист схватился за нож и ударил жену в шею и грудь, в ответ супруга ударила его ножом в шею. Оба скончались на месте.

Соседи, слышавшие громкие крики, вызвали экстренные службы, которым пришлось вскрыть запертую изнутри квартиру. Правоохранители, прибывшие на место ЧП, обнаружили тела мужчины и женщины с колото-резаными ранами в области груди и шеи.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела об убийстве, они находятся на контроле подмосковного СК и прокуратуры.