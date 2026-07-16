Москва16 июл Вести.Новозеландский актер Сэм Нил, известный по ролям в фильмах "Парк Юрского периода", скончался от пневмонии. Об этом рассказал его агент Филип Гренц, слова которого приводит Radio New Zealand (RNZ).

По утверждению Гренца, он пообщался с семьей Нила, чтобы прояснить детали для поклонников актера.

Сэм умер от пневмонии. Перед тем, как заболеть, он мужественно боролся с лимфомой и одолел ее благодаря новому методу лечения с использованием клеточной терапии CAR-T сказал агент актера

Сэм Нил умер в возрасте 78 лет. Актер был трехкратным номинантом на премию "Золотой глобус" и в течение своей карьеры снялся в десятках фильмов и сериалов, включая "Парк Юрского периода", "Пианино", "Охота за "Красным Октябрем" и "Острые козырьки".