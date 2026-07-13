Звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нил ушел из жизни в возрасте 78 лет

Умер звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нил Звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нил ушел из жизни в возрасте 78 лет

Москва13 июл Вести.Новозеландский актер Сэм Нил, известный по ролям в фильмах "Парк Юрского периода", умер на 79 году жизни. Об этом сообщил портал 1news со ссылкой на семью актера.

Сэм Нил был трехкратным номинантом на премию "Золотой глобус" и за свою карьеру снялся в десятках фильмов и сериалов, включая "Парк Юрского периода", "Пианино", "Охота за "Красным Октябрем" и "Острые козырьки".

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Причина смерти актера не уточняется. В 2023 году ему диагностировали рак, он проходил лечение и в последнее время находился в ремиссии.