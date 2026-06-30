Актер одного из фильмов о Гарри Поттере Майкл Бирн умер в возрасте 82 лет

Умер актер из фильма о Гарри Поттере Майкл Бирн Актер одного из фильмов о Гарри Поттере Майкл Бирн умер в возрасте 82 лет

Москва30 июн Вести.Британский актер Майкл Бирн, известный по ролям в мыльной опере "Улица Коронации" и фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1", скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает газета Mirror.

Информации о причинах смерти артиста не приводится.

Актер Майкл Бирн, звезда сцены и телевидения, скончался в возрасте 82 лет говорится в публикации

Бирн родился в 1943 году в Лондоне. В 1964 году он присоединился к труппе Национального театра, а с 1972 года начал сниматься в кино. За свою карьеру Бирн снялся в десятках британских и американских фильмах и сериалах. Среди них - британская мыльная опера "Улица Коронации", а также фильмы "Храброе сердце", "Индиана Джонс" и "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1". В последнем актер исполнил роль Грин-де-Вальда в старости.