На 100-м году жизни умер актер из фильма "Конан-варвар" Джек Тейлор

Москва13 мая Вести.Американский актер Джек Тейлор, известный по фильмам "Граф Дракула" и "Конан-варвар" умер в возрасте 99 лет. Об смерти артиста сообщил портал The Hollywood Reporter.

Тейлор родился 21 октября 1926 года в Орегон-Сити, пригороде Портленда. После переезда в Лос-Анджелес он появился вместе с Мэрилин Монро в эпизоде ​​программы "Программа Джека Бенни" на канале CBS в 1953 году.

В 1961 году Тейлор приехал в Мадрид, чтобы выступить в мексиканской музыкальной комедии, после этого он решил остаться в Испании.

Артист более 60 лет прожил в мадридском районе Чамбери. Последней киноработой Тейлора стал фильм "Свободный буфет" (2025 год). Кроме того, недавно Тейлор опубликовал мемуары. Книга вышла под названием "Мои 100 лет кино".