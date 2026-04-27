Москва27 апр Вести.Мир комиксов понес невосполнимую утрату: в возрасте 73 лет скончался выдающийся американский сценарист и бывший главный редактор Marvel Джерри Конвей. Официальное подтверждение смерти опубликовано на сайте компании Marvel от имени семьи покойного.

Конвей, родившийся в Бруклине в 1952 году, вошел в историю как один из самых влиятельных авторов "Бронзового века" комиксов. Он прославился созданием одного из самых популярных антигероев — Карателя (Punisher), а также написанием шокирующего для своего времени сюжета "Ночь, когда умерла Гвен Стейси", который навсегда изменил судьбу Человека-паука.

В Marvel отметили, что Конвей был личностью, которая своими работами сформировала современную поп-культуру.