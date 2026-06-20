Ouest-France: сооснователь Ubisoft Гиймо мог погибнуть при крушении самолета

Создатель игр Assassin's Creed и Far Cry погиб в авиакатастрофе, пишут СМИ Ouest-France: сооснователь Ubisoft Гиймо мог погибнуть при крушении самолета

Москва20 июн Вести.Один из основателей компании-разработчика видеоигр Ubisoft (выпускает серии Assassin's Creed и Far Cry) Клод Гиймо, предположительно, погиб в результате крушения легкомоторного самолета во Франции. Об этом пишет Ouest-France со ссылкой на осведомленные источники.

Инцидент произошел накануне вечером, 19 июня. По данным издания, двухмоторный самолет Cessna 421, которым управлял 69-летний Гиймо, разбился недалеко от аэродрома Ла-Боль.

Жертвами авиакатастрофы стали два человека — сам бизнесмен и его инструктор.

Клод Гиймо и четыре его брата основали Ubisoft в 1986 году. Сейчас компания является одним из крупнейших мировых издателей видеоигр. Ubisoft принадлежат права на такие крупные франшизы, как Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, Prince of Persia, Tom Clancy's.