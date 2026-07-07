Москва7 июлВести.Взрывы, произошедшие утром 7 июля в Дамаске рядом с отелем президента Франции Эммануэля Макрона, могли быть организованы Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По имеющейся у нас информации, теракт в Дамаске — это провокация украинской военной разведкизаявил собеседник агентства
По его словам, план ГУР заключался в том, чтобы предупредить французского лидера о заложенной бомбе через своих сотрудников и тем самым якобы спасти ему жизнь ради политических дивидендов. Однако французские спецслужбы сумели самостоятельно узнать о готовящемся покушении.
Утром 7 июля в непосредственной близости от отеля, где остановился прибывший с визитом в Сирию Макрон, сработали самодельные взрывные устройства. Как сообщает сирийский телеканал Al-Ikhbaria, в результате детонации пострадали по меньшей мере 18 человек, включая четверых сотрудников полиции.
Местные правоохранительные органы обнаружили взрывные устройства до их активации, однако сапёры не успели завершить разминирование.