ТАСС: Взрывы у отеля Макрона в Дамаске могли быть подготовлены ГУР

ГУР Украины планировало имитировать спасение Макрона в Сирии ТАСС: Взрывы у отеля Макрона в Дамаске могли быть подготовлены ГУР

Москва7 июл Вести.Взрывы, произошедшие утром 7 июля в Дамаске рядом с отелем президента Франции Эммануэля Макрона, могли быть организованы Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По имеющейся у нас информации, теракт в Дамаске — это провокация украинской военной разведки заявил собеседник агентства

По его словам, план ГУР заключался в том, чтобы предупредить французского лидера о заложенной бомбе через своих сотрудников и тем самым якобы спасти ему жизнь ради политических дивидендов. Однако французские спецслужбы сумели самостоятельно узнать о готовящемся покушении.

Утром 7 июля в непосредственной близости от отеля, где остановился прибывший с визитом в Сирию Макрон, сработали самодельные взрывные устройства. Как сообщает сирийский телеканал Al-Ikhbaria, в результате детонации пострадали по меньшей мере 18 человек, включая четверых сотрудников полиции.

Местные правоохранительные органы обнаружили взрывные устройства до их активации, однако сапёры не успели завершить разминирование.