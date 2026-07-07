Reuters: в Дамаске прозвучали взрывы недалеко от отеля, где остановился Макрон

Два взрыва прозвучали возле отеля в Дамаске, где остановился Макрон Reuters: в Дамаске прозвучали взрывы недалеко от отеля, где остановился Макрон

Москва7 июл Вести.Взрывы прогремели возле отеля в Дамаске, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник в службах безопасности.

Во вторник возле отеля, где остановился Эммануэль Макрон в Сирии, прогремели взрывы пишет агентство

Уточняется, что, по данным Елисейского дворца, французский лидер не слышал взрывов, а вскоре после них даже провел встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

По информации издания Al Jazeera, речь идет о двух взрывах, причина которых не ясна. После инцидента власти перекрыли дороги, однако сообщений о жертвах или пострадавших не поступало.

Ранее в одном из кафе в центре Дамаска произошел теракт, жертвами которого стали девять человек.