Москва7 июлВести.По меньшей мере 18 человек, включая четверых полицейских, пострадали в результате взрыва в столице Сирии Дамаске, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на МВД страны.
Взрывы прогремели возле отеля в Дамаске, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита. По данным Le Figaro, французский лидер провел ночь в отеле Four Seasons, а утром отправился на переговоры в президентский дворец.
В Дамаске возле Министерства туризма произошли два взрыва, в результате которых пострадали 18 человек, в том числе четверо полицейскихсказано в сообщении
Ранее 2 июля в центре Дамаска произошел взрыв, в результате которого погибли девять человек.