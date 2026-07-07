SANA: не менее 18 человек пострадали в результате взрывов в столице Сирии

При взрывах в Дамаске пострадали 18 человек, в том числе четверо полицейских SANA: не менее 18 человек пострадали в результате взрывов в столице Сирии

Москва7 июл Вести.По меньшей мере 18 человек, включая четверых полицейских, пострадали в результате взрыва в столице Сирии Дамаске, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на МВД страны.

Взрывы прогремели возле отеля в Дамаске, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита. По данным Le Figaro, французский лидер провел ночь в отеле Four Seasons, а утром отправился на переговоры в президентский дворец.

В Дамаске возле Министерства туризма произошли два взрыва, в результате которых пострадали 18 человек, в том числе четверо полицейских сказано в сообщении

Ранее 2 июля в центре Дамаска произошел взрыв, в результате которого погибли девять человек.