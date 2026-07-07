Москва7 июлВести.Президент Франции Эммануэль Макрон не пострадал при взрывах у отеля в Дамаске, где он остановился в ходе визита в Сирию, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
Два взрыва произошли утром во вторник возле отеля Four Seasons в Дамаске, где Макрон провел ночь.
Елисейский дворец только что объявил, что Эммануэль Макрон "в безопасности" и что президент продолжает свой визитговорится в сообщении издания
Макрон первым из западных лидеров совершает визит в Сирию после смены власти в стране.
По данным Le Figaro, президент Франции прибыл в президентский дворец на встречу с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.
Источник в службах безопасности заявил, что одна из бомб была заложена в мусорный контейнер, а другая — в автомобиль возле отеля.
При взрывах в Дамаске пострадали по меньшей мере 18 человек, включая четверых полицейских, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на МВД страны.