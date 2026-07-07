Макрон не пострадал при взрывах у отеля в Дамаске

Макрон не пострадал при взрывах у его отеля в сирийской столице Макрон не пострадал при взрывах у отеля в Дамаске

Москва7 июл Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон не пострадал при взрывах у отеля в Дамаске, где он остановился в ходе визита в Сирию, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Два взрыва произошли утром во вторник возле отеля Four Seasons в Дамаске, где Макрон провел ночь.

Елисейский дворец только что объявил, что Эммануэль Макрон "в безопасности" и что президент продолжает свой визит говорится в сообщении издания

Макрон первым из западных лидеров совершает визит в Сирию после смены власти в стране.

По данным Le Figaro, президент Франции прибыл в президентский дворец на встречу с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.

Источник в службах безопасности заявил, что одна из бомб была заложена в мусорный контейнер, а другая — в автомобиль возле отеля.

При взрывах в Дамаске пострадали по меньшей мере 18 человек, включая четверых полицейских, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на МВД страны.