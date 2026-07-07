МВД Сирии: полиция нашла бомбы в Дамаске, но их не успели разминировать

Саперы не успели разминировать найденные в Дамаске бомбы до их взрыва МВД Сирии: полиция нашла бомбы в Дамаске, но их не успели разминировать

Москва7 июл Вести.Полиция Сирии обнаружила взрывные устройства в центре Дамаска до их активации, однако саперы не успели их разминировать. Об этом заявили в МВД страны.

Взрывы произошли утром во вторник близ отеля в Дамаске, где на ночь останавливался президент Франции Эммануэль Макрон. Уточняется, что в момент взрывов Макрона не было в отеле, он не пострадал и продолжает визит.

Силы внутренней безопасности в ходе проверок в районе обнаружили два взрывных устройства, специалисты приступили к подготовке к разминированию, однако устройства взорвались во время подготовки к их деактивации приводит информацию МВД Сирии госагентство SANA

Макрон прибыл в Дамаск 6 июля, это первый с 2008 года официальный визит французского президента в страну. От взрывов у отеля пострадали не менее 18 человек, в том числе четверо полицейских.