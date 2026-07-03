Москва3 июлВести.Число погибших в результате взрыва в одном из кафе в центре сирийской столицы Дамаска возросло до девяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Сирии.
Согласно данным ведомства, двадцать граждан получили ранения различной степени тяжести.
По предварительным сведениям следствия, в заведении сработало примитивное взрывное устройство массой около килограмма. Взрыв вызвал значительные разрушения.
Расследование по факту произошедшего с целью установления всех обстоятельств инцидента и причастных к нему лиц продолжается.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате взрыва в центре Дамаска, еще 11 получили ранения.