Число жертв теракта в сирийском Дамаске выросло до девяти

Число погибших при теракте в Дамаске выросло до девяти Число жертв теракта в сирийском Дамаске выросло до девяти

Москва3 июл Вести.Число погибших в результате взрыва в одном из кафе в центре сирийской столицы Дамаска возросло до девяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Сирии.

Согласно данным ведомства, двадцать граждан получили ранения различной степени тяжести.

По предварительным сведениям следствия, в заведении сработало примитивное взрывное устройство массой около килограмма. Взрыв вызвал значительные разрушения.

Расследование по факту произошедшего с целью установления всех обстоятельств инцидента и причастных к нему лиц продолжается.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате взрыва в центре Дамаска, еще 11 получили ранения.