МВД Сирии: взрывы в Дамаске во время визита Макрона устроили боевики ИГ

В Дамаске раскрыли, кто стоит за взрывами во время визита Макрона МВД Сирии: взрывы в Дамаске во время визита Макрона устроили боевики ИГ

Москва10 июл Вести.Силы внутренней безопасности Сирии задержали группу боевиков, устроивших взрывы в Дамаске во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом телеканалу Al Ikhbariya сообщил глава провинциального управления МВД генерал Ахмед ад-Даллати.

Первоначальное расследование в отношении членов ячейки, причастных к взрывам 7 июля в центре Дамаска, выявило их связь с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) заявил генерал

Силовики провели спецоперации в нескольких районах Дамаска и его окрестностях, задержав всех членов ячейки. Их численность не уточняется.

По данным сирийского МВД, в результате взрывов один человек погиб и более 30 получили ранения, включая четырех полицейских. Среди пострадавших оказался замминистра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуши, раненный в ногу. Бомбы сдетонировали рядом со зданием министерства туризма в момент, когда силовики пытались их обезвредить: одну заложили в мусорный бак, другую - в припаркованную машину.

Взрывы прогремели вблизи гостиницы Four Seasons, где остановился прибывший с визитом Макрон. Однако, как сообщает телеканал Al Hadath, кортеж французского лидера покинул резиденцию за 15 минут до происшествия. Ни он, ни сопровождавшие его лица не пострадали.