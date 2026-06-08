Syria TV: в небе над Дамаском слышны взрывы

В небе над Дамаском прозвучали взрывы Syria TV: в небе над Дамаском слышны взрывы

Москва8 июн Вести.В небе над столицей Сирии Дамаском прозвучали взрывы. Об этом сообщает Syria TV в соцсети Х.

По информации телеканала, также была приостановлена работа аэропорта Дамаска и южных воздушных коридоров на 12 часов.

Взрывы в небе над Дамаском и несколькими районами на юге Сирии и оккупированных Голанских высотах после ракетного обстрела из Ирана сказано в публикации

До этого израильские военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана. Удары наносились по объектам, расположенным на севере страны. Позже Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции сообщили, что нанесли удар баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид.

При этом центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" предупредил, что Израиль столкнется с сокрушительными ударами Ирана, если продолжит атаковать Ливан.