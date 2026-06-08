Иран, Ирак и Сирия решили частично закрыть свое воздушное пространство

Иран, Ирак и Сирия частично закрыли свое воздушное пространство Иран, Ирак и Сирия решили частично закрыть свое воздушное пространство

Москва8 июн Вести.Ирак, Иран и Сирия приняли решение о частичном закрытии своего воздушного пространства, сообщает иранское информационное агентство Mehr.

Так, Организация гражданской авиации Ирана закрыла воздушное пространство на западе Ирана.

Официальный представитель Организации гражданской авиации страны заявил о закрытии воздушного пространства в западной части Ирана до последующего уведомления отмечает Mehr

Иракское агентство новостей INA сообщило, что Ирак закрывает на 72 часа воздушное пространство страны.

Международный аэропорт Дамаска также приостановил работу.

Временное закрытие южных воздушных коридоров и прекращение операций в международном аэропорту Дамаска на 12 часов отмечает Управление гражданской авиации Сирии

Гостелевидение Сирии сообщило 7 июня о взрывах в небе над Дамаском, что могло стать работой сил противовоздушной обороны (ПВО) Сирии при пролете иранских ракет в сторону Израиля.

Израильские военные зафиксировали 7 июня запуск не менее десяти баллистических ракет из Ирана. По данным телеканала CNN, Израиль готовит "мощный" ответ на обстрелы со стороны Ирана.