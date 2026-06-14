Рейсы из аэропортов на западе Ирана отменены Tasnim: рейсы из аэропортов на западе Ирана отменены

Москва14 июн Вести.Рейсы из аэропортов на западе Ирана отменены в связи с текущей ситуацией, сообщает агентство Tasnim.

Рейсы из аэропортов западной части страны отменены до дальнейшего уведомления. Это решение принято в связи с текущей ситуацией говорится в сообщении

При этом представитель Организации гражданской авиации сообщил агентству Mehr, что никаких новых уведомлений NOTAM о запрете полетов не выпускалось.

В субботу вечером президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран подпишут соглашение 14 июня. Однако Иран опроверг это заявление. Как сообщило агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе, руководство Исламской Республики все еще рассматривает предложенный меморандум о взаимопонимании.

Тем не менее вечером в воскресенье Трамп заявил телеканалу Fox News, что соглашение между США и Ираном будет подписано в ближайшие два-три часа. В беседе с Axios глава Белого дома уточнил, что церемонию подписания отложили на несколько часов из-за ударов Израиля по Ливану.