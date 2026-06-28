Москва28 июн Вести.Ликвидирован полковник Главного управления разведки (ГУР) Украины Рустем Фахриев (внесен в перечень террористов и экстремистов), который, по данным ФСБ России, причастен к попытке организации теракта в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

18 мая 2026 года на Украине был ликвидирован полковник украинской военной разведки Фахриев Рустем Саитхалилович говорится в сообщении

По словам собеседника агентства, Фахриев был активистом экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" (признана экстремистской в РФ и запрещена). Кроме того, он был участником блокирования здания Совета министров Крыма в 2014 году, состоял в батальоне "Аскер", а позднее – в батальоне "Донбасс-Украина" (внесен в перечень террористов и экстремистов).

Также, согласно информации ФСБ России, именно Фахриев организовал покушение на одного из старших офицеров Минобороны РФ и его семьи 1 декабря 2025 года. Однако силовики сорвали планы ГУР Украины: преступник, закладывавший взрывчатку под машину офицера, оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.

27 июня российские силовики сообщили о ликвидации офицера 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций (ССО) Украины. По их данным, в 2025 году это подразделение попыталось выбить ВС РФ с позиций у Юнаковки в Сумской области. В ходе боестолкновения группировка "Север" нанесла противнику поражение, и "рейнджеров" передислоцировали в тыловые районы.