В Крыму арестовали агентов Киева, готовивших покушение на главу нового региона В Крыму агентов Киева арестовали за подготовку покушения на главу нового региона

Москва4 авг Вести.Двух агентов Киева задержали и арестовали в Крыму за планы совершить теракт в отношении руководителя одного из новых регионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Уточняется, что задержанные – россияне, которые собирали разведданные о ВС РФ и планировали теракты на объектах критической инфраструктуры. Украинские спецслужбы поручили им совершить покушение на главу нового региона, но сотрудники ФСБ задержали злоумышленников в Севастополе, не позволив осуществить эти планы.

Фигуранты арестованы Киевским судом города Симферополя на два месяца цитирует сообщение ФСБ агентство

По имеющимся данным, поначалу сотрудничество россиян со спецслужбами Украины ограничивалось сбором разведывательной информации о подразделениях ВС РФ, находящихся в Крыму. Затем, после обучения обращению с самодельным взрывным устройством (СВУ), задержанным поручили совершить теракты.