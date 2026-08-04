Задержанные за подготовку терактов в Крыму хотели испортить вывеску Симферополя

Готовившие теракты в Крыму хотели испортить знак с названием Симферополя Задержанные за подготовку терактов в Крыму хотели испортить вывеску Симферополя

Москва4 авг Вести.Двое россиян, задержанных за подготовку террористических актов в Крыму, хотели испортить вывеску города Симферополя, следует из видео, выложенного Центром общественных связей ФСБ.

Ранее ФСБ информировало о задержании двух россиян, которые по заданию украинских спецслужб вели диверсионно-террористическую деятельность в Крыму, в частности, собирали разведданные о подразделениях ВС РФ, получили задание совершить теракты в отношении главы одного из новых регионов и на объектах критической инфраструктуры.

На видео один из задержанных рассказал, что его друг предложил задание испортить знак с названием города.

Суть заключалась в том, чтобы найти вывеску города "Симферополь" и исправить ее на украинский язык заявил задержанный

На видео не уточняется, исполнили ли они этот замысел.

Несколько дней назад женщину в Крыму приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену.