Москва20 июл Вести.Задержан агент украинских спецслужб, собиравшийся подорвать автомобиль участника спецоперации (СВО) в Ставропольском крае, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Злоумышленника задержали при попытке реализации преступления.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ставропольском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1977 г.р., причастного к подготовке террористического акта в отношении участника специальной военной операции говорится в сообщении ЦОС ФСБ

Россиянин "инициативно установил" сотрудничество с украинскими спецслужбами. По заданию куратора мужчина провел разведку по месту проживания бывшего военнослужащего и приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства.

При попытке реализации преступного замысла злоумышленник задержан отмечается в сообщении

У мужчины изъяли компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства в домашних условиях, а также гаджеты, на которых была переписка с украинским куратором.

Задержанный дает признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте и проводится проверка по статье о госизмене.

18 июля в ФСБ сообщили о задержании жительницы Республики Крым, работавшей на спецслужбы Украины и причастной к организации убийства офицера Черноморского флота.