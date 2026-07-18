В Крыму задержана женщина, подозреваемая в организации теракта против офицера ЧФ ФСБ: бомбу для подрыва машины офицера ЧФ спрятали в огнетушитель

Москва18 июл Вести.В ФСБ объявили о задержании жительницы Республики Крым, работавшей на спецслужбы Украины и причастной к организации убийства офицера Черноморского флота. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Женщина была допрошена по делу о подрыве автомобиля в Севастополе в 2024 году. В ходе допроса она заявила, что познакомилась с сотрудником СБУ через посредника.

Затем она выполняла задания куратора.

[Он] сказал вытащить из багажника … огнетушитель, положить его в пакет и [оставить] в лесу. [Затем] сфотографировала этот пакет и отправила заявила она

Уточняется, что огнетушитель являлся тайником, в котором находилось самодельное взрывное устройство. Оно и было в дальнейшем использовано для осуществления подрыва автомобиля военнослужащего Черноморского флота.